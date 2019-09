. Il motivo?Queste le parole del centrocampista di Svizzera e Arsenal: "Ci sono cose che contano più del calcio, la vita ti mette di fronte ad appuntamenti più importanti e la nascita di un figlio è tra questi. Con Haris Seferovic avevamo deciso così, lui avrebbe giocato contro l’Irlanda giovedì scorso e poi sarebbe tornato a casa. La stessa cosa probabilmente accadrà anche con me". Il lieto evento è previsto per ottobre, quando la nazionale svizzera è attesa dalle sfide con Danimarca e Irlanda, decisive per le qualificazione a Euro 2020. Ma per Xhaka viene prima la nascita di un figlio. Niente è più importante.