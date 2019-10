Niente sfida di Coppa con il Liverpool per Granit Xhaka: "Devastato dai fischi". Lo annuncia il tecnico dell'Arsenal Unai Emery in conferenza stampa, spiegando come il centrocampista svizzero abbia accusato i fischi dei tifosi dei Gunners nell'ultimo pareggio contro il Crystal Palace: "È devastato, triste per la situazione. Sa di aver sbagliato. Lo sente dentro, ma è normale come ogni essere umano. Come ogni giocatore, ha bisogno del supporto dei tifosi. Ho parlato molto con lui dicendogli che ha bisogno di imparare che quando facciamo bene siamo applauditi e siamo felici, ma quando siamo nei momenti di difficoltà e riceviamo critiche dobbiamo essere forti e imparare a giocare sotto pressione. È il nostro lavoro. I tifosi sono la cosa più importante perché sono tifosi, fan, persone sempre alle nostre spalle. Dopo la situazione di domenica, è una sfida per me e ogni giocatore. Quando i tifosi non sono contenti di noi è perché magari dobbiamo fare meglio. Xhaka non farà parte della squadra che giocherà a Liverpool mercoledì".