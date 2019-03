Xi Jinping, Presidente della Repubblica popolare cinese, sarà in visita di Stato in Italia da oggi a domenica. Nel programma, una serie di accordi commerciali (in particolare sulla tecnologia strategica 5G) che fanno parlare dell'apertura di una Nuova Via della Seta fra la Cina e il nostro Paese.



"Nel 2018, l'interscambio commerciale bilaterale ha superato la soglia dei 50 miliardi di dollari e gli investimenti bidirezionali cumulativi hanno superato i 20 miliardi - ha spiegato Xi in suo intervento sul Corriere della Sera -. Siamo pronti, insieme alla controparte italiana, a sviluppare ulteriormente il partenariato strategico globale, a stringere maggiormente i legami ai massimi livelli e a rafforzare la cooperazione a tutti i livelli tra i nostri governi, parlamenti, partiti ed enti locali".



Il presidente cinese visiterà l'Europa tra il 21 e il 26 marzo. La prima tappa sarà l’Italia, dove verrà firmato il bilaterale con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per la Via della Seta. Due le tappe previste in Italia: Roma e Palermo, dove Xi Jinping incontrerà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, oltre al premier Conte. Xi sarà accompagnato da una delegazione di oltre 500 persone: ministri, uomini della sicurezza, medici e assistenti di vario tipo, 120 tra giornalisti, operatori e fotografi, e circa 300 partecipanti a tre forum congiunti che si terranno a Roma su business, cultura e investimenti. Fra di loro, anche il patron di Suning, e dell'Inter, Zhang Jindong, Prima di tornare in Cina, la massima autorità cinese si recherà anche a Montecarlo e in Francia. Se pensiamo al calcio, e agli investimenti cinesi nel calcio italiano, ricordiamo soprattutto i casi opposti di Inter e Milan. Da una parte, la stabilità e la forza del Gruppo Suning, di proprietà del suddetto Zhang Jindong, che dal 2016 è azionista di maggioranza del club nerazzurro (domani dovrebbe incrontrare gli amministratori delegati dell'Inter, Beppe Marotta e Alessandro Antonello). Dall'altra, il fantomatico Yonghong Li, proprietario 'di passaggio' della società rossonera, fra l'aprile del 2017 e il luglio del 2018, dopo Berlusconi e prima del Fondo d'investimento americano Elliott.



La visita di Xi Jinping farà da apripista anche ad altri investitori cinesi nel mondo del calcio italiano?