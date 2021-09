Si vantava di aver messo su la più grande squadra di calcio della Cina, per compiacere i sogni di gloria sportiva di Xi Jinping. Soprattutto, la storia di Xu Jiayin, il fondatore del colosso immobiliare Evergrande schiacciato dai debiti, è lo specchio della corsa cinese verso la prosperità, cominciata negli Anni 80. La sua ascesa - scrive oggi il Corriere della Sera - non è diversa da quella di altri capitani d’industria cinesi: sfruttò l’apertura al mercato ordinata da Deng Xiaoping e la possibilità data ad alcuni di «arricchirsi per primi, perché anche arricchirsi è glorioso». Ora vige la nuova parola d’ordine di Xi:Nel 1996 l’ingegnere fondò a Guangzhou (Canton) l’azienda di costruzioni Hengda, che presto ribattezzò Evergrande, nome mezzo inglese e mezzo italiano per dire. Servivano case per gli operai che affluivano in città dalle campagne, appartamenti per la nuova classe media. L’ex ragazzo di campagna si impose presto come il re dei costruttori di Canton e si meritò anche un nome in cantonese:Ma sul mercato delle obbligazioni il suo gruppo è diventato sinonimo di eccessivo indebitamento, di quella bolla immobiliare considerata il principale rischio finanziario della Cina.Xu Jiayin alias Hui Ka Yan è andato avanti per la sua strada di successi ed eccessi.(Marcello Lippi lo ha guidato al successo in vari campionati, ora in panchina c’è Fabio Cannavaro).Ora che il castello di carte di Evergrande si è afflosciato, il Partito-Stato manovra per evitare che il crac annunciato contagi l’economia. Ma i sogni di grandezza di Xu sono finiti.Intanto come scrive Repubblica l. E dopo che il mese scorso gli stipendi non sono arrivati, tante stelle del club con contratti a molti zeri stanno pensando a come andarsene, dalla squadra e dalla China Super League. ​La paura principale per le "tigri biancorosse" è quella di fare la fine ora del Jiangsu, la squadra campione di Cina di proprietà di Zhang Jindong, il patron di SuningNon c'erano più soldi.