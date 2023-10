Il Barcellona si salva in extremis contro il Granada in Liga. La squadra di Xavi soffre in trasferta e non riesce a tenere il passo del Real Madrid, straripante contro l'Osasuna steso per 4-0. Il match si apre subito in salita per i blaugrana che vanno sotto al 1' con gol di Bryan Zaragoza. Alla mezzora poi il secondo squillo: Zaragoza mette in rete il raddoppio e manda in affanno gli ospiti. A rialzare il Barcellona ci pensa il talentuoso classe 2007 Lamine Yamal, che segna a fine primo tempo il suo primo gol in Liga, diventando il marcatore più giovane della storia del campionato. Nel secondo tempo il Barcellona spinge molto ma non riesce ad essere incisivo e riacciuffa il match solo all'85' grazie a Sergi Roberto. Allo scadere del recupero c'è spazio anche per un gol annullato a Joao Felix. La squadra di Xavi non va oltre il pareggio e rimane in terza piazza, a -3 dal Real e 1 punto dietro al Girona.