L'incertezza sulla nazionalità calcistica di Lamine Yamal sembra proprio essersi risolta, con la decisione in procinto di arrivare. Il talento 16enne, riporta il quotidiano Marca, diventerà a tutti gli effetti un calciatore della Spagna: il commissario tecnico delle Furie Rosse, De La Fuente, ha deciso che lo includerà tra i convocati per i prossimi due impegni di qualificazione a Euro 2024 a inizio settembre. E da parte sua il 16enne si è detto pronto ad accettare la chiamata. Niente da fare, dunque, per Marocco e Guinea Equatoriale, che pure speravano.