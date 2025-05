Yamal può già superare Messi, se batte l'Inter: 4 passi per diventare il migliore della storia

Redazione Calciomercato

nella semifinale di andata contro l’Inter ha animato, ex ante ed ex postRiportando alla mente la notte dell’Epifania calcistica del fuoriclasse argentino, la presa di coscienza del suo incommensurabile talento.portandolo allo sfinimento e quindi all’espulsione. Quel ragazzino leggermente ingobbito su se stesso, con un capello un po’ disordinato e non a favore di smartphone, aveva 1

Vani erano stati i tentativi di destabilizzarlo alla vigilia da parte di José Mourinho, che lo aveva incoronato comePoche settimane dopo, il Barcellona si qualificò ai quarti nonostante l’infortunio iniziale di Messi, che a differenza di Yamal (oggi di 10 mesi più giovane rispetto al Leo di Stamford Bridge) ha dovuto affrontare problemi di crescita, era meno strutturato a livello muscolare e rientrò appena in tempo per fare da. A quell’età, nell’estate 2026, lo spagnolo potrebbe vivere il suo primo Mondiale da protagonista, dopo aver già trascinato la sua nazionale a Euro 2024.

sfrutta in modo fulminante gli spazi, applica la sua tecnica in velocità a ogni situazione con essenzialità, senza strafare; gode nell’assistere i compagni al gol tanto quanto nel segnare; dà l’esempio con recuperi strepitosi come quello nel finale della gara di sabato a Valladolid, a ridosso della sua linea di fondo. E soprattutto,. Accarezzando l’erba, planando sul terreno con leggerezza eppure prendendo velocità.il gol all’Inter era stato preceduto, quasi preannunciato, da quello segnato al Benfica agli ottavi o dal cross sulla testa di Raphinha, nell’azione del 2-0 di Lewandowski al Borussia Dortmund.

Cresciuto nel quartiere di Rocafonda a Mataró, una zona operaia e multiculturale, Yamal ha sempre mostrato orgoglio per le sue origini, esaltate nel gesto di esultare formando con le mani il numero 304, codice postale del suo quartiere. Questo legame con il territorio potrebbe rappresentare una bussola morale, in un contesto di pressione mediatica potenzialmente devastante.. Sarebbe un altro traguardo di straordinaria precocità, con quattro anni di anticipo rispetto a Messi, che ha considerato quella del 2009 come la sua prima Champions perché nel 2006, appuntò, si infortunò all’inizio degli ottavi di ritorno. Comunque vadatanti quanti ne ha vissuti Leo sul trono mondiale.

Il campo, il giudice supremo, dovrà rispondere ad alcune domande tanto filosofiche quanto pratiche.che a quasi 25 anni aveva realizzato appena 4 gol su punizione, prima di diventare uno dei migliori specialisti da fermo del globo?

che, dopo gli intoppi iniziali, ha praticamente portato l’argentino e il suo primo rivale (e motivatore) Cristiano Ronaldo a non avere infortuni seri in tutti gli anni giocati in Europa? E soprattutto: arriverà un giorno in cui, a differenza loro, Yamal dirà a sé stesso, come ha fatto Alcaraz nella serie Netflix ““Voglio diventare, perché ho la necessità di fare anche le cose che farebbe un normale ragazzo”?