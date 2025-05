Yamal rinnova con il Barcellona fino al 2031: è ufficiale

Getty e Calciomercato.com

Per molti è il giocatore più forte al mondo,per il Barcellona è un gioiellino cresciuto in casa e da tenersi stretto.è patrimonio del calcio mondiale, ma almeno fino al 2031 sarà legato al Barça. Il classe 2007 ha rinnovato il suo contratto, dopo i rumors dei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità: “Il futuro è ora” si legge sui profili social del club spagnolo che così annuncia il prolungamento del giocatore.- “L'FC Barcelona e Lamine Yamal hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del suo contratto, che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2031.

Il giocatoreIl rinnovo del contratto di Lamine Yamal è un'ulteriore dimostrazione della solidità dell'attuale progetto del Barcellona. L'attaccante del Barcellona ha esordito in prima squadra il 29 aprile 2023, a soli 15 anni, e da allora il ragazzo di Mataró, vicino a Barcellona, ​​è esploso sulla scena del calcio mondiale con prestazioni che sono già entrate nella storia dell'FC Barcelona.