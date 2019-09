L'Inter ha vinto la causa contro Yao Guy Eloge Koffi. Il difensore ivoriano del Lugano era con la prima squadra nerazzurra nella stagione 2016/2017, passata interamente tra tribuna e panchina. Così il giocatore si era rivolto alla Fifa invocando l'articolo 15, norma che prevede la possibilità di svincolo nel caso un calciatore non disputi almeno il 10% delle partite. Yao si trasferì al Lugano nell'estate del 2017, ma l'Inter decise di appellarsi. Fifa prima e Tas poi non hanno ravvisato i requisiti per l'applicazione dell'articolo 15, anzi hanno condannato Yao per la violazione dell'articolo 17. Dando ragione al club nerazzurro, che ora dovrà essere risarcito dallo stesso Yao e dal Lugano con una cifra di poco inferiore ai 500 mila euro.



Il legale dell'Inter, l'avvocato Angelo Capellini commenta alla Gazzetta dello Sport: "Un calciatore che fa ricorso deve stare bene attento che le violazioni dei propri diritti siano esistite, altrimenti poi diventa automatico che sia lo stesso calciatore a dover risarcire il club".

La mente allora corre subito all'attaccante argentino Mauro Icardi (ora in prestito al PSG), per il quale la scorsa estate si era paventata la possibilità di appellarsi allo stesso articolo 15.