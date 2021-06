In attesa che il Chelsea liberi Giroud, il Milan continua il casting per un'altra punta. In questi giorni i rossoneri si sono fatti avanti per Roman Yaremchuk, centravanti del Gent e dell'Ucraina, con la quale ha segnato 2 gol nelle 2 partite giocate all’Europeo contro Olanda e Macedonia.



Per Yaremchuk, seguito anche in Premier League, il Milan ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto. Formula poco gradita al club belga, che vorrebbe monetizzare subito sempre secondo la Gazzetta dello Sport. E non poco: si parte da 25 milioni di euro.