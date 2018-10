Il dopo partita di Milan-Olympiacos racconta un retroscena per Franck Kessie. Come svela Tuttosport, il centrocampista rossonero ha potuto parlare a lungo con Yaya Touré, suo autentico idolo. Pacche sulle spalle e sorrisi, Kessie visibilmente emozionato: "Per fortuna che non ha giocato dal primo minuto, gli avrei dato una bella lezione...", ha detto Yaya scherzando. Poco dopo, Kessie si è incamminato verso il garage di San Siro e Yaya lo ha rincorso chiamandolo a gran voce. Come grandi amici dopo una bella chiacchierata.