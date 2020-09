Yaya Touré escluso dal Soccer Aid for Unicef, evento benefico che quest'anno si svolgerà a Manchester, a Old Trafford, il Teatro dei Sogni casa dello United. L'ivoriano ex Barcellona e City doveva scendere in campo ma, come scrive il Sun, si è reso protagonista di un episodio controverso che gli è costato l'esclusione.



Secondo il tabloid inglese, l'ivoriano si sarebbe offerto per assumere 19 prostitute per i suoi compagni di squadra, pubblicando anche materiale pornografico nella chat di gruppo WhatsApp. Gesto che non è affatto piaciuto ad alcuni compagni di squadra, che hanno fatto partire la richiesta di escludere l'ex centrocampista dalla manifestazione.