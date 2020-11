Un solo assist, che non è bastato al Lille per perfezionare la rimonta ed evitare la sconfitta in casa del Brest, perdendo così terreno dal PSG capolista. Tutto un altrorispetto a quello che a San Siro nell'ultimo turno di Europa League, capace di realizzare una tripletta per stendere ila domicilio. Altro palcoscenico, altri stimoli.. Nel 2018 il Milan era tra le squadre più attente a quel talento che stava emergendo ale conquistava sempre più spazio nella nazionale turca, ma la valutazione era già astronomica () e scoraggiò i rossoneri., che dopo aver valutato attentamente il suo profilo preferirono non affondare il colpo. Alla fine la scelta ricadde sul, che tuttavia ha dovuto attendere un anno per vedere il vero Yusuf a causa della. Ora però l'infortunio è alle spalle, Yazici è tornato ed è partito forte in questo 2020/21: un solo gol in Ligue 1 è vero, ma è capocannoniere in Europa League con sei reti, due doppiette a Sparta Praga e Milan.