Yazici: "Fonseca mi ha reso un giocatore completo, non si può restare insensibili al Milan"

O meglio, parafrasando le sue dichiarazioni al magazine francese So Foot, si manifesta come “non insensibile” al fascino che il club rossonero continua ad esercitare in giro per l’Europa.E chissà chenon possa essere il più classico degli assist per l’ex Trabzonspor, che col tecnico portoghese ha ritrovato la migliore versione di sè.a migliorare sensibilmente il rendimento dell’annata precedente sempre sotto la guida del tecnico con un passato tra le fila della Roma.con trascorsi pure al Cska Mosca si era espresso ad alto livello. Sulla panchina del Lille c’era ancora Christophe Galtier enel 3-0 dei Dogues in un match valido per la fase a gironi di Europa League. Un’esibizione da fenomeno assoluto, che rubò l’occhio alla dirigenza del Milan e creò i presupposti per un interesse concreto non sfociato poi in una vera e propria trattativa.- "– spiega Yazici –Mi piace la sua sincerità e la sua vicinanza con i giocatori.: e mai avrei pensato di dirlo un giorno. Fonseca mi ha mostrato che amministrare il gioco dietro la punta non è sufficiente. Ormai adoro recuperare palla e questo mi mancava. Sono più vecchio e capisco meglio l'importanza della fase di copertura nel calcio odierno". Yazici sarà tra i protagonisti dei prossimi Europei con la Turchia, in quella che sarà una vetrina per un giocatore destinato a liberarsi a parametro zero: "che per me significa giocatori alla Ronaldinho, Beckham".