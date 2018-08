Non trovano conferme i profili di Anto Grgic, Guillermo Varela e Yusuf Yazici. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, non sono questi i nomi sui taccuini dei dirigenti della Fiorentina per il mercato in entrata. Che, dunque, riguarda altri profili, come ad esempio Abou Ba, che dalla Francia non chiude all'ipotesi viola.