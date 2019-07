Il Lille alza la sua offerta per Yazici, che si avvicina alla Ligue 1. Come riportano in Turchia, la Lazio sta aspettando di vendere Milinkovic Savic prima di lanciare l'assalto al suo possibile sostituto. Nel frattempo il club francese ha alzato l'offerta, la seconda, a 20 milioni più bonus.



MERCATO LAZIO - "Yazici vuole venire da noi, ma non siamo ancora d'accordo con il club", queste le parole di Gerard Lopez, il n.1 in casa Lille. La Lazio deve sperare che il club francese non riesca a superare le resistenze del Trabzonspor per lanciare l'assalto.