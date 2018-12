Com’è solito fare, il calcio regala delle bellissime favole ai suoi appassionati. Ogni anno da qualche parte del globo una piccola squadra, paragonabile a Cenerentola, sogna di diventare regina e talvolta ci riesce. L’ultimo caso eclatante è quello del Leicester di Ranieri, che nella stagione 2016/2017 riuscì a vincere la Premier League.Quest’anno, l’inizio di quella che potrebbe prospettarsi l’ennesima favola calcistica, arriva dalla Super Lig Turca. Infatti nonostante la presenza di squadre blasonate come il Fenerbache, il Besiktas e il Galatasaray. Se la prima è nota agli appassionati, poiché ha partecipato ai turni di qualificazione di Europa League e in rosa ha giocatori del calibro di Arda Turan, Adebayor e Clichy,, una città nel sud-est della Turchia. Viene fondata nel 1986 con il nome di Malatya B.S, ma solo nel 2010 acquisisce il nome odierno. Sin dalla sua fondazione il club ha sempre militato nelle serie minori, ma nella stagione 2015/2016 raggiunge una storica promozione in 1.Lig, la serie B turca. Da quel momento nel giro di due anni riesce prima a riconfermarsi in 1.Lig e poi a conquistare un’altra promozione, quella che le consente di raggiungere e realizzare il sogno più grande, l’approdo in Super Lig, la massima serie turca. L’esordio delle “tigri dell’est” nel campionato maggiore si conclude con un ottimo decimo posto;, attualmente ad una sola giornata dal termine del girone d’andata è secondo in classifica a sei lunghezze dalla capolista Istanbul Basaksehir e con due punti di vantaggio sulle inseguitrici Besiktas, Trabzonspor e Galatasaray.La rosa del club è composta principalmente da giocatori d’esperienza che hanno militato a lungo nelle varie serie turche e da giovani prospetti, oltre che da calciatori provenienti da alcuni campionati europei meno blasonati come il trequartista serbo Aleksic, arrivato in estate dal San Gallo (Svizzera), che ha già totalizzato 6 reti e fornito 2 assist in 15 apparizioni. Tra tutti spicca un’ex conoscenza del calcio italiano,, che già l’anno scorso aveva fatto intravedere scorci di qualità nei sei mesi trascorsi in serie A, quest’anno però sembra aver trovato la sua consacrazione infatti sta trascinando la squadra con ottime prestazioni condite da gol e assist (4 gol e 6 assist).Le tigri dell’est, ora sono determinate e vogliono continuare a sognare, d'altronde come ci insegna una nota favola solo chi sogna può volare!