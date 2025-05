Getty Images

Yeray (Athletic Club) e l'abbraccio ad Acerbi: "Vederlo così a 37 anni una fonte di ispirazione"

Federico Targetti

11 minuti fa



Yeray Álvarez, difensore dell'Athletic Bilbao, ha superato lo stesso tumore che in passato ha colpito il collega dell'Inter Francesco Acerbi. Intervenuto su Sky alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United, con uno 0-3 al San Mamès da rimontare, Yeray ha guardato all'esempio dell'Inter.



E c'è stato anche tempo per un filo di commozione, nel ricordare la battaglia vinta contro la stessa malattia: "Magari segnassi la rete che ci regala la finale come ha fatto lui... Voglio mandargli le mie congratulazioni perché abbiamo sconfitto la stessa malattia, vedere che a 37 anni ha deciso una semifinale di Champions può essere d'ispirazione".