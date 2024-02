Yerry Mina, ancora tu: pizzica un capezzolo a Osimhen, che si infuria. Il precedente con Zirkzee

Redazione CM

Tensione altissima all'Unipol Domus. Il match tra Cagliari e Napoli si apre subito con un episodio che accende gli animi in campo. Al 4' minuto si agganciano a centrocampo Yerry Mina e Victor Osimhen, con il nigeriano furioso che si libera sbracciando del difensore del Cagliari. Il motivo? Yerry Mina lo infastidisce "pizzicandogli" letteralmente il capezzolo. Un episodio che appare con un déjà-vu, visto che non si tratta della prima volta che il difensore si rende protagonista di un episodio simile.



IL PRECEDENTE - Yerry Mina aveva già fatto parlare di sè in questo senso quando, ancora in maglia Fiorentina, aveva fatto lo stesso con Joshua Zirkzee. Era il 9 gennaio e la Viola affrontava il Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia. Ai supplementari Mina entra in campo e nel marcare il centravanti rossoblù si rende protagonista del particolare gesto. Pizzica il capezzolo a Zirkzee, ma nessuno se ne accorge sul campo e né arbitro né Var intervengono. Ora, passato al Cagliari nell'ultima finestra di mercato, ecco di nuovo un episodio analogo, ma questa volta tocca a Osimhen. Un gesto che sicuramente non ha fatto piacere all'attaccante del Napoli, vista la sua reazione furiosa nel corso della sfida contro i sardi. Anche in questo caso, nessuna sanzione da parte dell'arbitro Pairetto, che si limita a richiamare entrambi i giocatori per placare gli animi accesi.