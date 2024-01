Yerry Mina, parla l'ex agente: 'Cagliari un passo indietro, ma vi spiego la scelta'

Non sono certamente stati 6 mesi esaltanti quelli di Yerry Mina alla corte di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Il colombiano, dopo appena 7 presenze per 187' totali è pronto a trasferirsi al Cagliari, che lo aveva seguito già nel corso della scorsa estate. A proposito di questo trasferimento a voluto dire la sua anche Mauro Mauri, ex procuratore del ragazzo. Le sue parole a firenzeviola.it: "Yerry al Cagliari? Credo che le ragioni vadano ricercate sia nelle esigenze del calciatore di avere un maggiore utilizzo e sia per il fatto di aver deluso le aspettative della società”.



PASSO INDIETRO - Certamente passare dalla Fiorentina a un club seppur importante come il Cagliari, è sicuramente un passo indietro, ma che visto nell'ottica di avere maggior utilizzo in funzione della sua Nazionale può avere un senso, seppure a mio parere sarebbe stato meglio se avesse proseguito il suo percorso a Firenze



PROBLEMI - Credo che la problematica maggiore sia da individuare nell'infortunio che lo ha penalizzato appena giunto in Italia e che non gli ha consentito di scalare gerarchie tra i suoi compagni di reparto e conquistare la fiducia del mister, oltre al fatto che comunque le coppie difensive utilizzate da Italiano hanno dato sempre ottime risposte