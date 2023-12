Gol all'esordio da titolare per Kenan Yildiz che ha parlato a DAZN nel post partita di Juve-Frosinone



TROPPO BELLO - "Questo è troppo bello, grazie al mister che mi ha dato la chance, grazie a tutti. Una cosa troppo grande".



ESULTANZA ALLA DEL PIERO - "Si, lui è una leggenda, l'ho fatto anche in nazionale"



SU ALLEGRI - "Il mister per me è un grande allenatore, e dico grazie per tutto quello che sta facendo per me, oggi ho avuto la mia chance. Quando mi ha detto di tagliarmi i capelli l'ho fatto perché alla fine è lui il boss"



QUANDO HA SCOPERTO CHE AVREBBE GIOCATO - "Ieri, in allenamento dopo il problema di Chiesa ma non ero certo, me l'ha confermato questa mattina. Stanotte ho dormito normalmente, non ero nervoso."



IL MESSAGGIO DEI COMPAGNI - "Devi pagare la cena per noi stasera" e ho detto ok. Siamo un gruppo, combattiamo per i tifosi, speriamo di finire la stagione primi".