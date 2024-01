Se un telespettatore avesse acceso la tv appena dopo il gol diper il momentaneo 5-1 di Juve-Salernitana di Coppa Italia, si sarebbe fatto già un'idea abbastanza chiara sulla cifra tecnica del gol dalle. Poi il replay: il turco prende palla, si tuffa in area di rigore con un paio di piroette a velocità supersonica, completa l'azione con un ultimo dribbling e s, già notato e chiamato da Montella in Nazionale, esultanza alla Del Piero che fa sognare ogni cuore bianconero., che è già nel dimenticatoio.Su Yildiz sgià dopo il primo gol a, molto simile a quello realizzato contro il Cavalluccio:vorrebbe ampliare la colonia di prestiti bianconeri in ciociaria con Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea in attesa di Huijsen,e si sono informati:In questo momento, però, Giuntoli ha tutte le ragioni per alzare mura difficilmente valicabili per chiunque."Lui è venuto qui per fare gol così, ma soprattutto per trionfare, per vincere campionati e Champions League:. Se la Juventus vuole un numero 10, Yildiz è il numero 10: questo è il suo ruolo,". Queste le parole dell'agente, Hector Peris Ros, qualche giorno fa a Tuttosport.. E il, il club che era proprietario del suo cartellino,di non essersi mosso in tempo sul rinnovo di contratto, permettendo ai bianconeri di strapparlo nel 2022. 10 anni sono tanti, nel frattempo