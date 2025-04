Yildiz è ko, Koopmeiners da valutare. Juventus, chi recupera e chi no: con il Parma si cambia

AFP via Getty Images

Urgono soluzioni, sebbene non sia totale emergenza. La Juventus che si affaccia verso Parma è comunque incerottata: a raccontarlo sono le defezioni dell'ultimo periodo, e soprattutto l'assenza - pesante - del miglior giocatore delle ultime tre partite, quel Kenan Yildiz reduce da 2 gol nello stesso intervallo e in grado di rischiarare l'orizzonte bianconero, quantomeno quello che corre in direzione qualificazione Champions League.



SOLUZIONI - E come si fa, allora, senza numero 10? Si può cambiare. Non sarà lo stesso, ma si può evidentemente modificare un pezzo senza vanificarne l'effetto o la forza generali. Al posto di Kenan si candida soprattutto Randal Kolo Muani, con Nico Gonzalez (per ora più di Koopmeiners) avanzato e lo spostamento di Timothy Weah sugli esterni. Sembra lo scenario più probabile, non è però l'unico a cui pensa Igor Tudor, che vorrebbe trovare un posto al ritrovato Weston McKennie.

STA BENE - L'unica novità - tra quelle visibili, almeno - dalla seduta di allenamento di oggi, parzialmente aperta a pubblico e stampa, risiede proprio nel recupero totale del centrocampista texano. Wes sta bene, ha corso con i compagni, lavorato alla stessa intensità, non è trattenuto da nessun fastidio dopo giorni passati a smaltire degli affaticamenti muscolari. Dunque? Se sarà a disposizione, come sembra, difficile che possa partire dalla panchina. Più probabile che Tudor, alla fine, gli trovi un posto. O sull'out mancino, con Cambiaso inizialmente dalla panchina, oppure sulla trequarti, a fare una versione diversa di Yildiz. Molto diversa.