Yildiz entra nel 'prime': col rinnovo vale 100 milioni. Il piano della Juventus e la regola di Tudor

Considerata l'età (20 anni) e l'ingaggio attuale (1,5 milioni a stagione fino al 2029),nelle prossime settimane, se non addirittura nei prossimi giorni., con tre goal nelle prime due giornate e una serie di giocate da fuoriclasse. Numeri che inseriscono il turco fra i migliori giocatori in assoluto delle prime due giornate della manifestazione che si sta giocando negli Stati Uniti.

per la sua carriera:Le prossime partite al Mondiale e l'avvio della prossima stagione daranno o meno conferma di questa sensazione, e vedremo che numeri sarà in grado di aggiungere l'attaccante bianconero a quelli già messi in archivio:di aver segnato nei match d'esordio in tutte le manifestazione alle quali ha partecipato con la Vecchia Signora (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League e Mondiale per club).

"Kenan ama il calcio e vuole giocare sempre. Ha corsa e idee oltre che una mentalità da grande. La chiave è la testa. Ha qualità e fatica come un centrocampista. A questo va aggiunto che è un ottimo ragazzo. Deciderà lui dove potrà arrivare.". L'allenatore della Juventus, allargando il discorso ad altri giocatori della rosa bianconera, ha poi aggiunto la sua 'regola': "".

. La proposta della Juventus potrebbe aggirarsi su, la richiesta dell'entourage del turco potrebbe essere sui 5 milioni. Facile che si trovi un accordo metà strada in grado di soddisfare tutte le parti in causa. Da quel momento, tornando al valore di Yildiz,, in particolare se dovessero esserci delle pretendenti importanti in Europa. Sommando tutto,, il reale valore di Yildiz.

. E almeno in questa finestra di mercato il programma è quello di. Come è già accaduto in passato per Zidane e Pogba, la Juventusper cifre irrinunciabili., e solo dopo che l'attuale numero 10 avrà meritato nel lungo periodo il paragone con i campioni sopracitati, dai quali ad oggi è ancora lontano.