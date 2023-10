Alla fine le rinunce sono pesanti, le più pesanti possibili per questa Juve., per un attacco completamente ribaltato proprio in una delle partite più attese. Perché ribaltato? Perché alle assenze della coppia titolare si aggiungono le condizioni non ottimali di Arek, recuperato dopo il problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare la sfida con l'Atalanta ma senza i novanta minuti nelle gambe secondo quanto filtra dalla Continassa. Così nel derby si profilae provato appena in allenamento:, sulla carta almeno la quarta e la quinta scelta là davanti per Max Allegri. Che però ha un ampio campionario nel suo repertorio di mosse del genere, spesso fortunate. E se di Kean si sa tutto, anche del suo rilancio in azzurro appena ufficializzato dalle convocazioni di Luciano Spalletti ma che dipenderà da quanto e come giocherà con la Juve,Il talento? Cristallino. Il momento? Ottimo. Gli spezzoni con la Juve fanno parte di una tabella di marcia già in anticipo rispetto al previsto, illo conferma come un fuori categoria per la serie C e non soltanto., è stato subito convocato dal neo ct che così combatte pure la concorrenza della Germania che pure avrebbe ancora i titoli per convincere Yildiz a sposare la causa tedesca.: la promozione in pianta stabile in prima squadra è mossa fondamentale per soffocare le sirene di mercato,è una conseguenza della sua presenza alla corte di Allegri e di quei no alle. Lanciarlo titolare nel derby poi vale molto,