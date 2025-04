Yildiz sarà il volto della Kings League in Germania: "Il calcio è la mia casa"

, annuncia il suo coinvolgimento come testimonial nella nascente, che, dopo il successo clamoroso in Spagna e in Italia, si espande ora anche nel cuore dell’Europa: "Lì, oltre le montagne, la Germania. Le mie origini, turco-tedesco, prima dell’Italia. Ma la mia casa, la mia vera casa, è sempre stato il calcio. Ed è bello tornarci".. È un viaggio simbolico, quasi un cerchio che si chiude: dalla Germania che l’ha visto crescere tra le fila del Bayern Monaco, fino all’Italia che oggi lo celebra come uno dei prospetti più brillanti della Serie A. E ora, un ritorno. Non in Bundesliga, ma in una realtà diversa, pop, vicina ai giovani, ai social, al linguaggio diretto del nuovo calcio.

, il Paese, lo stemma sul petto. Per Yildiz, il pallone è rifugio, identità, passione assoluta. Un linguaggio universale che supera i confini e unisce culture.