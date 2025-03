Yildiz subito al centro della Juventus: ecco i titoli di coda sulla parentesi Thiago Motta

Redazione Calciomercato

sarà probabilmente il titolo più abusato dopo ilUn debutto probabilmente arrivato con quasi cinque anni di ritardo, se si pensa al fatto che il tecnico croato avrebbe probabilmente meritato la panchina della Vecchia Signora già nel 2021 quando, invece, gli fu a sorpresa preferito Andreadel quale si ritrovò a ricoprire il ruolo diMa nel calcio cinque anni equivalgono ad un'era geologica e oggi Tudor si è appropriato disin dal momento in cui ha intrapreso la carriera da allenatore. E se l'è ripresa con una vittoria che, ancor più dei tre punti - che rimangono sempre il fine ultimo di questo gioco - è servita per

Persino, l'unico a non beneficiare immediatamente del cambio alla guida tecnica, è stato salutato da qualche timidoal momento della sostituzione nonostante un'altra prova balbettante. Segnali di. Segnali mostrati anche da Manuel, autore di una prova da leader e scelto comeda Tudor che ha finalmente trovato un proprietario adda inizio stagione. Altra scelta mottiana di difficile comprensione.Tuttavia, in vetta alla classifica delletra quelle operate dell'ormai ex allenatore della Juventus, rimane sempre quella legata allache, messo al centro del gioco offensivo della squadra da Tudor, è risultatoNon c'è stato solo il goal nella partita del numero 10 bianconero, ma tantissimaben mixata a quellafinora venuta spesso meno: non è un caso, probabilmente, se il talentino della Juve abbia fatto vedere il meglio quando impiegato, una posizione nella quale Motta sembrava proprio non vederlo. Anzi,

Ma se c'è un giocatore sul quale la Juventus deveper poter rilanciarsi davvero, quel giocatore è proprio Kenan Yildiz e la sua prestazione odierna non ha fatto altro che alzare il volume suisull'avventura alla guida dei bianconeri di