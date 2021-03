Yolanthe, ex moglie di Wesley, parla a Grazia del suo passato italiano legato all'esperienza all'del trequartista olandese, protagonista assoluto del triplete nerazzurro: "Quando ero in Italia e le cose non andavano bene nel privato, col senno di poi, ero troppo magra. Ero sensibile all’opinione degli altri, il che mi ha fatto ignorare la domanda su cosa sia bello e cosa effettivamente irradi forza. Ora, a trentacinque anni, lo so. È stato un viaggio, e sotto lo sguardo del pubblico. Sono grata al mio corpo perché non mi ha mai deluso. Sono ancora qui e più forte che mai. Questo in realtà non è solo perché sono felice di ciò che vedo nello specchio, ma perché provo molto più amore per me stessa, per la mia anima"."Penso che tutti quelli che si lasciano dovrebbero cercare di continuare a interagire tra di loro in modo amorevole, soprattutto nell’interesse dei bambini. Nonostante tutto quello che è successo, non volevo rompere con discussioni e seccature. Non per noi, ma nemmeno per i più piccoli. C’è un tempo per tutto, non importa cosa accadrà in futuro. Sono un libro aperto in molte cose, ma in questo ambito sono molto protettiva. Non mi piace condividere con il mondo cose che potrebbero ferire l’altro. Cosa ci guadagno? Niente di niente, perché ci sono già passata e devo affrontarlo.Lo apprezzerò per tutta la vita"