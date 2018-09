Che fine ha fatto Yonghong Li? L'ex presidente cinese del Milan è cercato dai legali di Teamway, una holding di Hong Kong che rivuole indietro i soldi prestatigli l'anno scorso. Si tratta di circa 7 milioni di euro, utilizzati per finanziare parte dell'aumento di capitale del club rossonero.



Il prestito, che prevedeva un tasso d'interessi del 14%, è scaduto il 28 febbraio. Mister Li aveva poi prorogato il rimborso del prestito, accettando di pagare interessi del 24% e facendosi addirittura garantire personalmente da sua moglie Huang Qingbo. Dopodiché il 30 giugno Yonghong Li ha ripagato gli interessi sul prestito, ma non il capitale.



Tanto che, come scrive Carlo Festa su Il Sole 24 Ore, lo scorso 15 agosto i legali di Teamway hanno inviato un atto di citazione alla Rossoneri Sport Investment, veicolo che fa capo a Mr Li. Ora il debito è stato archiviato da Teamway come posizione in default con una prima perdita di 3,6 milioni di dollari.

In totale Li ha sborsato 400 milioni di euro per il Milan, ora passato al fondo statunitense Elliott, e con in corso un'indagine della Procura di Milano dove è indagato.