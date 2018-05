Giorni fondamentali, frenetici, in casa. Il futuro societario del club di via Aldo Rossi è in bilico come non mai, dopo la decisione della Uefa di rifiutare il settlement agreement e l'imminente udienza davanti alla commissione giudicante sul Fair Play Finanziario.da versare entro il prossimo 30 giugno, l'unica speranza per il presidente Yonghong Li di restare al timone e non vedere il Milan finire definitivamente nelle mani del fondo Elliott.- Nei giorni scorsi calciomercato.com vi aveva raccontato dell'arrivo di una comunicazione ufficiale da parte dell'uomo d'affari cinese per rassicurare i soci e la dirigenza sulla disponibilità della liquidità necessaria per garantire la continuità aziendale e togliere buona parte dei dubbi che aleggiano attorno alla sua figura. Nel suo articolo per Il Sole 24 Ore, Carlo Festa riferisce di, che non passerebbe da un'approvazione diretta di Li.. Rimane sullo sfondo l'imprenditore statunitense Stephen Ross, con l'intermediazione di Goldman Sachs, disposto a pagare 450 milioni per il pacchetto di maggioranza più una buonuscita per Li.