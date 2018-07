Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: “Il contratto di Younes è stato depositato alla fine del mese di gennaio e per essere ratificato, visto che è un calciatore che proviene da lega straniera, ha bisogno di un certificato della federazione olandese. Questi sono i tempi tecnici per l’ufficialità del trasferimento di Younes. Quando si parla di giallo, è opportuno andare in edicola e comprare dei libri. Nel caso di Younes non c’è nessun giallo, c’è sicuramente un giocatore con comportamenti inspiegabili. Da un punto di vista legale, questo giocatore ha un contratto col Napoli Calcioche necessita dei tempi burocratici affinché il regolamento della federazione olandese possa rilasciare il transfer alla federazione italiana e Younes sarà inserito nella schermata del sito FIGC”