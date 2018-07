Nicola Innocentin, agente di Amin Younes, è intervenuto microfoni di CalcioNapoli 24 Tv: "E' importante che Younes sia diventato parte di questo gruppo. L'infortunio ci ha colto alla sprovvista, è stato un peccato che il calciatore non sia subito a disposizione del Napoli. Ora però ha già cominciato la procedura di riabilitazione, la sua scelta di venire a Napoli è stata una scelta piena di convinzione e affetto. Ha sempre dimostrato gran piacere di vestire la maglia del Napoli. Vederlo in gruppo ad ottobre? Fare delle ipotesi è sempre difficile, l'infortunio è stato molto serio. Non sono un medico, ma c'è molto ottimismo e non perderà una stagione intera. L'intenzione del Napoli è di tenerlo tutto l'anno? Solo il mister potrà decidere. Le somme si tireranno non appena comincerà a fare i primi allenamenti e le prime partite, il Napoli però ha voluto fortemente Amin, non è stato preso per far maturare in altre squadre come altri giocatori. Amin può giocare a destra, a sinistra o anche come seconda punta.

Sarri non si discute, ora allena il Chelsea. Non credo che però Younes sia stato influenzato da Ancelotti, lui era stato scelto dal Napoli e da Sarri già a gennaio e a lui ha fatto tanto piacere. A gennaio si è parlato fin troppo, lui in prima persona non ha mai detto nulla contro il Napoli, ha fatto 2 tweet dichiarando cose importanti negli ultimi giorni. Squadra all'altezza di Ancelotti? Il mercato è cambiato tanto negli ultimi anni. Il Napoli ha scelto Ancelotti e Ancelotti ha scelto il Napoli, entrambi hanno deciso di lavorare sui profili scelti. Ma occhio che il Napoli ha già sorpreso con Ancelotti, tenetevi pronti perchè può sorprenderci ancora".