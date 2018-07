Un mistero lo ha avvolto per settimane. Ma alla fine Amin Younes è arrivato al Napoli. Il suo agente, Nicola Innocentin, ha parlato ai microfoni di Radio Crc: "Ha iniziato la riabilitazione. Ora, vivendo l'atmosfera dello spogliatoio, aumentano anche gli stimoli. Speriamo che recuperi il prima possibile. Amin è molto contento. Lavorare a stretto contatto con un allenatore come Ancelotti è un ulteriore stimolo. Ovviamente la condizione di infortunato lo fa un po' soffrire. L'arrivo di Ancelotti l'ha sicuramente motivato di più a venire in azzurro. A gennaio l'aspettativa era quello di inserirlo subito, ma non è avvenuto. Ora c'è stato l'infortunio, ma non credo che l'idea del Napoli sia la stessa. Sarà il tecnico insieme alla società a valutarlo quando recupererà, ma credo che il Napoli l'abbia acquistato per utilizzarlo".