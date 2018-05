Chiesa e Simeone non bastano: la Fiorentina deve completare il trittico offensivo, come richiesto da Stefano Pioli, e dovrà acquistare un esterno d'attacco di qualità. Secondo Il Corriere dello Sport, tra i profili da seguire per colmare questa falla c'è anche quello di Amin Younes, giocatore dell'Ajax in scadenza di contratto che, teoricamente, avrebbe già firmato con il Napoli a parametro zero. La questione è ancora in corso, dato che il calciatore non vorrebbe sottostare all'accordo, dopo un ripensamento. E i viola potrebbero inserirsi.