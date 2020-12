Il Mirror è tornato sull’addio di Ashley Young al Manchester United spiegando che prima di partire ebbe un colloquio con il suo allenatore di allora, Solskjaer, per dirgli che voleva andare all’Inter. 24 ore dopo il calciatore era uscito di corsa dai campi di allenamento di Carrington per allenarsi da solo in palestra. Era il suo messaggio allo United, aveva scelto l’Inter che riuscì poi a strapparlo alla società inglese per una cifra vicino ad un milione e mezzo di euro. Dopo la discussione con l'allenatore, il giocatore è stato escluso dalle gare contro il Norwich e il Wolverhampton, prima di diventare un giocatore dei nerazzurri.