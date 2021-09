ha parlato alla vigilia della gara contro l'Atalanta, la seconda giornata di Champions League di scena domani alle 18.45 a Bergamo: "Ovviamente ci siamo preparati, ma a essere onesti prevedevamo che Fassnacht non sarebbe riuscito a essere con noi per ciò che è successo. Abbiamo cercato di organizzarci per trovare una soluzione".penso che i giocatori abbiano giocato molto bene. Penso non ci sia nulla di cui stupirsi perché sono due ottime squadre, che giocano la Champions League, ce lo aspettavamo.Sappiamo quanto sia buona questa squadra, lo abbiamo visto anche negli ultimi anni, c'è stata una crescita costante, lo possiamo vedere dalla Champions League. Si tratta di una squadra ottima, che ha molte opportunità e sa come giocare. Ha molte opportunità di fare gol".".Sono due partite molto diverse, con il Manchester United abbiamo giocato con determinati automatismi, contro l'Atalanta si tratta di una squadra diversa. Noi dobbiamo seguire la nostra idea, cercare di trovare spazio per giocare. L'Atalanta sa attaccare molto bene quando trova spazio, anche noi dobbiamo farlo. Questa è la nostra chiave"."Non lo possiamo prevedere se sarà più difficile, come non potevo sapere come sarebbe finita contro lo United. Aanche se giochiamo contro una squadra molto forte. Noi abbiamo voglia e speriamo in una grande partita.. Seguiamo l'Atalanta, come giocano, come trovano i giocatori che magari non hanno giocato in grandi leghe ma dal punto di vista calcistico sono a ottimo livello"."Abbiamo giocato bene, avuto alcuni pareggi per 0-0 ma andava così, abbiamo incontrato svariate squadre e in Champions League dipende dai momenti. Questa è la chiave per essere efficenti, anche i giocatori stavano bene, è sempre andato tutto bene. Abbiamo fatto tre punti con il Manchester United, penso sia tutto ok"."Le modifiche della formazione sono successe nel corso di gioco, non posso prevedere come inizieremo e come modificheremo la formazione durante la partita".