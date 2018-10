Anche contro il Valencia è stato tra i migliori in campo. Stiamo parlando di Sandro Lauper, gioiello dello Young Boys e punto di forza della nazionale under 21 svizzera. Lauper cattura l'occhio anche in un ruolo diverso da quello abituale, ovvero da difensore centrale. Lui che nasce come centrocampista centrale, con una media di passaggi riusciti elevatissima. In Italia hanno drizzato le antenne sia il Sassuolo che l'Atalanta, ma ci sono diversi club interessati a lui in giro per l'Europa.