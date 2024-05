Young Boys campione di Svizzera

43 minuti fa



Lo Young Boys si conferma campione di Svizzera e vince il campionato per la 17esima volta nella storia. Grazie al successo per 1-0 sul campo del Servette a Ginevra con gol di Mohamed Camara, la squadra di Berna allenata da Magnin sale a 74 punti in classifica a una giornata dalla fine. Il Lugano, secondo a quota 65, viene sconfitto 2-1 in casa dello Zurigo.



Sabato sera nell'ultimo turno della fase playoff lo Young Boys riceve il Winterthur (sesto in classifica e fuori dalle coppe europee), il Lugano ospita il Servette (terzo con 61 punti) e il San Gallo gioca in casa contro lo Zurigo nello scontro diretto per il quarto posto tra due squadre appaiate a 57 punti.