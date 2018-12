Battere la Juventus, di questi tempi, assume sempre i contorni dell'impresa. Specialmente se a riuscirci è lo Young Boys, da qualche stagione nuovo dominatore del calcio svizzero al posto del Basilea. Nella formazione di Berna ci sono 3 giocatori che potrebbero avere un futuro in serie A: Sandro Lauper, Sekou Junior Sanogo e Cristian Fassnacht. Il primo è un difensore dai piedi buoni, tanto che viene spesso utilizzato davanti la difesa: è seguito da Sassuolo e Atalanta. Sanogo è un centrocampista che abbina dinamismo a una buona struttura fisica, in passato è stato vicinissimo al Genoa. Dulcis in fundo, Fassnacht: entrato nel giro della nazionale svizzera, è il miglior attaccante esterno del campionato. Su di lui ci sono diversi club tedeschi ma anche Fiorentina e Lazio.