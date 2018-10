Esterno d’attacco svizzero e capocannoniere del club, domani affronterà la Juventus allo Stadium. Ecco come ha presentato la gara ai microfoni di Tuttosport: "Mi sarebbe piaciuto di più affrontare la Juventus con Cristiano Ronaldo in campo, sarebbe stato più affascinante. E anche più giusto, l’espulsione di Valencia è stata scandalosa".«Il mio sogno era quello di confrontarmi con le migliori d’Europa e la Juve è una di queste. Poi da bambino avevo tanti amici che tifavano Juve e mi hanno trasmesso questa simpatia. Ho sempre avuto un debole per Nedved e Pirlo. I miei amici non vedono l’ora di vedermi in campo allo Stadium ed erano contentissimi anche quando ho detto loro che avrei fatto una intervista con Tuttosport: vi leggono sempre».«Una marea... (risata). Ne ho potuti accontentare solo venti. Alcuni sono già stati allo Stadium. Quello che non mi hanno raccontato loro, l’ho capito attraverso Netflix: ho seguito bene il documentario sulla Juventus. Impressionante. E’ stato spettacolare vedere come funziona uno dei top club d’Europa, dalle strutture ai giocatori nel privato. Mi ha colpito una frase: “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Mi è piaciuta perché è esattamente lo spirito con cui vivo io il calcio.Il documentario mi ha permesso di conoscere benissimo la Juve. Avere informazioni di questo tipo è importante. Poi, in vista della partita, ho studiato anche le immagini delle loro ultime partite».«Dybala. Spero di scambiare la maglia con lui».«Bisogna essere sinceri e realisti: siamo i primi a sapere che le nostre avversarie hanno budget ed esperienza superiori a noi. Però faremo il massimo per dare fastidio a tutti. Con il Manchester United abbiamo perso 3-0, ma hanno rischiato grosso nella prima mezzora: peccato non essere riusciti a segnare».«Corro molto e spesso attacco la profondità pure quando sembra non valerne la pena anche solo per creare delle sovrapposizioni. E poi mi piace calciare in porta da ogni posizione. Se domani dovessi segnare farò di tutto per portarmi a casa il pallone e poi inviterei i miei amici juventini per raccontare loro le emozioni provate».«Ronaldo, Mbappé e Neymar. Di CR7 mi fa impazzire la sua voglia di vincere e migliorarsi sempre nonostante i tantissimi trionfi che ha già ottenuto; di Mbappé adoro la leggerezza; di Neymar la tecnica».«Il 2018 di Modric è super, ma io lo darei a Ronaldo».«Esatto. Sono nato l’11 novembre e da noi è il primo giorno del carnevale».«No, ma lo prendo come un bel segnale: spero che in futuro in serie A ci possa essere un nuovo Carnevale, un Fassnacht (risata)».«La Juve è il top, però siccome sono cresciuto negli anni in cui il Milan di Ancelotti conquistava le Champions mi affascinerebbero molto i rossoneri. Il Milan mi piace anche perché, proprio come noi dello Young Boys, sta tornando al top».«E’ un buon momento, sarei contento di essere chiamato: la Nazionale è un mio obiettivo».«Mi ero sempre detto che se fossi diventato un professionista non avrei sprecato il tempo libero. Così ho deciso di fondare una azienda specializzata nell’abbigliamento: la “Cedici”. Sarebbe un sogno far indossare a CR7 una mia maglia. Per uno come lui penserei a qualcosa di stravagante sia nel disegno sia nei colori».