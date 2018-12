Young Boys-Juventus 2-1

Marcatori: p.t. 30' rig. Hoarau (Y); s.t. 23' Hoarau (Y), 35' Dybala (J)

Assist: s.t. 23' Ngamaleu (Y), 35' Ronaldo (J)

Young Boys (4-3-3): Wolfili; Mbabu, Camara, Benito, Garcia; Sow (46' s.t. Wuetrich), Lauper, Aebischer; Ngamaleu (40' s.t. Schick), Hoarau, Fassnacht (35' s.t. Bertone). A disp. All. Seoane. Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (23' p.t. Alex Sandro), Bonucci, Rugani, De Sciglio (28' s.t. Dybala); Douglas Costa, Bentancur, Pjanic (20' s.t. Emre Can), Bernardeschi; Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri.

Ammoniti: s.t. 17' Camara (Y), 19' Bernardeschi (J), 27' Garcia (Y), 38' Woelfli (Y)