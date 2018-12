Figuraccia per la Juve a Berna. Si salva praticamente il solo Dybala, per il resto tanti errori in ogni zona del campo, solo la sconfitta dello United permette ai bianconeri di resistere al primo posto nel girone H. Ronaldo sbaglia troppo, Mandzukic non si vede, Douglas Costa e Alex Sandro la combinano grossa. Queste le pagelle di Calciomercato.com.: intuisce il rigore ma non trova la terza impresa stagionale: disorientato più dal terreno che dalla posizione, esce ben presto per un guaio muscolare. Brutta notizia (23' p.t.: entra a freddo e commette subito una sciocchezza che porta al rigore dello Young Boys)quando gioca non fa mai male, evidentemente il problema del suo scarso utilizzo sta altro. Solo nel valore dei compagni di reparto?: sul centrosinistra per agevolare l'inserimento di Rugani, non riesce a frenare Hoaurau in occasione del 2-0parte a sinistra, torna a destra, sta bene e fa sempre il suo (27' s.t.alla prima palla trova un gran gol, il bomber di Champions è lui con 5 reti. Quella più bella, viene annullata per fuorigioco di Ronaldo, forse ininfluente)mette in gabbia Alex Sandro, eppure fino a quella follia era tra i pochi intraprendentirischia il giallo un paio di volte, fa fatica come tutti (19' s.t.: la sua missione è trovare la forma il prima possibile): la sua importanza si capirà soprattutto sabato sera, quando guarderà il derby dalla tribuna per squalificatorna titolare dopo tanto tempo, forse il meno peggio dalla cintola in su ma quella punizione dal limite che Ronaldo gli “concede” andava sfruttata megliofascia di capitano al braccio, non riesce ad imporsi in nessuna circostanza. Ronaldo pennella per la sua testa un pallone che poteva essere sfruttato meglio.la prima palla gol è sua, ma pattinando sul sintetico perde il tempo giusto sull'assist di Douglas Costa. Poco dopo ci riprova mettendosi in proprio, fuori, poi spreca da due passi clamorosamente. Sbaglia tanto, nel finale colpisce anche un palo poi la sua posizione porta all'annullamento del gol meraviglioso di Dybala. Di sicuro ci prova. Però non può bastare.All.si tutela in una notte insidiosa soprattutto per quel che riguarda la tenuta dei suoi giocatori più fragili, la sconfitta rimane un fuori-programma che non piace ma che per sua fortuna non porta conseguenze in classifica. Una figuraccia che deve svegliare tutti in vista del derby.Wolfili 6.5; Mbabu 6.5, Camara 6.5, Benito 6, Garcia 6; Sow 6 (46' s.t. Wuetrich n.g.), Lauper 6, Aebischer 6; Ngamaleu 7 (40' s.t. Schick n.g.), Hoarau 7.5, Fassnacht 6 (36' s.t. Bertone n.g.). All. Seoane 6.5.