Gerardo Seoane, allenatore dello Young Boys, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Juventus: "Sarà un'impresa molto difficile, perché in casa possiamo giocare più alti, qui dobbiamo cambiare il piano di gioco. Cristiano Ronaldo? Ogni giocatore della Juventus è un grande campione, Ronaldo è un ragazzo che lavora molto ed è d'esempio per tutti, mi avrebbe fatto piacere vederlo in campo".