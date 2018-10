Gerardo Seoane, tecnico dello Young Boys, ha analizzato il ko per 3-0 contro Juventus. “La Juve è una squadra rodata, ti sa colpire e ti sa aspettare”, le parole dell'allenatore riportate da La Gazzetta dello Sport: “Ti dà l’illusione che la stai mettendo in difficoltà perché a tratti ti fa giocare. E poi con tre passaggi vanno in porta. Sono superiori al Manchester United".