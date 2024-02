Young Boys-Sporting Lisbona, le formazioni ufficiali: Itten sfida Goncalves e Gyokeres

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Young Boys-Sporting Lisbona, match valido per i playoff di Europa League che andranno in scena alle ore 18.45.



YOUNG BOYS (4-3-3) - von Balmoos; Hadjam, Amenda, Camara, Blum; Lakomy, Lauper; Ugrinic, Colley, Mvuka, Itten. All. Wicky



SPORTING LISBONA (4-2-3-1) - Adan; Esgaio, E. Quaresma, G. Inacio, M. Reis; N. Santos, Hjulmand; Braganca, P. Goncalves, Edwards; Gyokeres. All. Amorim