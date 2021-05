"Io il primo inglese a vincere Premier League e Serie A? Sembra incredibile ad essere onesti". Il terzino dell'Inter Ashley Young ha concesso una lunga intervista a Sky Sports UK racconta lo scudetto con i nerazzurri e l'approdo in Italia: "E' ovviamente bello vincere la Premier e poi andare in un altro campionato e vincere anche quello è incredibile, una sensazione incredibile. Non è mai facile lasciare un club a gennaio, ma guardando indietro penso di aver preso la decisione giusta. Ho sempre voluto andare fuori e vincere. Ho sempre avuto quell'ambizione, quella spinta e quella voglia di vincere. Nella prima stagione abbiamo raggiunto la finale di Europa League che sfortunatamente abbiamo perso. Abbiamo anche perso il campionato di un punto penso che questo potrebbe averci spronato per questa stagione per andare a prenderci un trofeo e vincere la Serie A. Andare là e prendere quella decisione, penso sia stata la migliore che abbia preso".



SUPERLEGA - "Non la volevamo come giocatori, punto e basta. Per me era fuori discussione. Per noi come giocatori si trattava solo di concentrarci sulle partite che avevamo davanti. Avevamo bisogno di portare a casa vittorie, dovevamo vincere il campionato. Qualunque cosa stesse succedendo con i proprietari, chiunque fossero, abbiamo lasciato che se ne occupassero, ci siamo concentrati solo sul campo".