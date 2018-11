Quarta giornata della fase a gironi non sono della Champions, ma anche della Youth League. Due le italiane in campo: a mezzogiorno apre le danze il Napoli di Baronio, che attende il Paris Saint-Germain. Fondamentale la vittoria per sperare nel passaggio del turno. I partenopei sono ancora imbattutti: 3 pareggi su 3.



L'altra italiana in campo è l'Inter, che alle 14 ospita il Barcellona: i nerazzurri sono ultimi nel Gruppo B, con un un punto in 3 partite, il Barça è invece primo: se si vogliono mantenere vive le speranze i ragazzi di Madonna devono vincere.





GRUPPO A



Atletico Madrid-Borussia Dortmund LIVE alle 16



Monaco-Bruges LIVE alle 13.30



Classifica: Atletico Madrid 6, Monaco 6, Bruges 4, Borussia Dortmund 1.





GRUPPO B



Tottenham-PSV LIVE alle 13



Inter-Barcellona LIVE alle 14



Classifica: Barcellona 7, PSV 4, Tottenham 3, Inter 1.





GRUPPO C



Napoli-PSG 0-0 LIVE



Stella Rossa-Liverpool alle 14



Classifica: Liverpool 7, PSG 4, Napoli 3, Stella Rossa 1.





GRUPPO D



Porto-Lokomotiv Mosca LIVE alle 15



Schalke-Galatasaray LIVE alle 18



Classifica: Lokomotiv Mosca 7, Porto 4, Galatasaray 4, Schalke 1.