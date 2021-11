L'Inter non si ferma in Youth League ed è a un passo dagli ottavi. Grazie alla rete di Peschetola in avvio di match, i nerazzurri superano lo Shakhtar Donetsk e si portano a 13 punti: +3 sul Real secondo, per gli ottavi basterà un pari a Madrid nell'ultima giornata.



Decisamente diverso l'umore del Milan, travolto 3-0 a Madrid dall'Atletico con due rigori contestati e ufficialmente eliminato, in virtù del solo punto conquistato in cinque giornate.





Inter-Shakhtar 1-0

4' Peschetola (I).



Atletico-Milan 3-0

21' rigore Curras (A), 82' rigore Serrano (A), 90+1' Gismera (A).