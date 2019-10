Torna protagonista la Youth League, con i match della terza giornata della fase a gironi. Per quanto concerne le italiane, la prima a scendere in campo è la Juventus, che comanda il girone D a punteggio pieno e ospita i russi della Lokomotiv Mosca. Nello stesso raggruppamento, l'Atletico Madrid affronta il Bayer Leverkusen.



Alle 16 è invece il turno dell'Atalanta, che affronta la complicata trasferta di Manchester contro il City: la squadra di Brambilla ha raccolto un solo punto nelle prime due giornate e ha bisogno di ottenere un risultato positivo contro la capolista del gruppo C per tenere vive le speranze di qualificazione al turno successivo. In tal senso, da seguire anche la sfida tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria.





Uefa Youth League, fase a gironi



Gruppo D, ore 14





Juventus-Lokomotiv Mosca





Classifica: Juventus 6; Atletico Madrid 3; Lokomotiv Mosca 1, Bayer Leverkusen 1.





Gruppo C, ore 16





Manchester City-Atalanta





Classifica: Manchester City 4, Dinamo Zagabria 4; Atalanta 1, Shakhtar Donetsk 1.