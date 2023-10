Il PSG ha avuto la meglio sul Milan in Youth League. I parigini si sono imposti per 1-0 nell'antipasto della sfida serale e hanno affiancato ora i rossoneri in testa alla classifica del Gruppo F. Decisiva la rete di Mayulu al 39' su assist di Adonis. Dopo due successi, la formazione di Abate, priva di Camarda, conosce la prima sconfitta non solo nella competizione, ma anche nell'intera stagione.



Di rimonta, la Lazio riesce a strappare un 2-2 in casa del Feyenoord nel terzo match del Gruppo E di Youth League. La squadra di Sanderra muove la classifica e resta in corsa per la qualificazione al turno successivo: è terza. Doppio vantaggio olandese con Giersthove e Slory, per i capitolini il pari è firmato da Napolitano e Bordon.